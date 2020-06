Qui Lazio: out Leiva e Luiz Felipe. Le scelte di Inzaghi in vista della trasferta di Bergamo

E’ già tempo di voltare pagina. Dopo il deludente pareggio di ieri sera contro il Brescia non c’è spazio per riposare, i viola scenderanno già in campo sabato sera contro la squadra di Simone Inzaghi. La Fiorentina arriverà all’Olimpico senza i suoi squalificati (CHIESA, CACERES E IACHINI)contro una Lazio in piena lotta scudetto impegnata però domani sera in una difficile trasferta a Bergamo. Nei biancocelesti saranno assenza Luiz Felipe e Lucas Leiva, che a causa di problemi muscolari non saranno, salvo sorprese, della partita anche contro i viola. Ecco le parole del tecnico: “Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno domani, speriamo di recuperare almeno Marusic per la Fiorentina. Non ci saranno neanche Adekanye e Moro, ma sono convinto degli altri. Lulic ha avuto un infortunio molto serio che probabilmente ce lo ridarà il prossimo anno. Luiz Felipe ha avuto una lesione di primo grado, Leiva ha un fastidio che non gli permette di allenarsi regolarmente“. Per sopperire a queste assenze Inzaghi lancerà Patric e Cataldi dal primo minuto nella sfida contro l’Atalanta, e tale scelta potrebbe ripetersi anche nell’impegno di sabato sera. (Lalaziosiamonoi.it)