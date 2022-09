L’Atalanta è un muro: Italiano, come possiamo scardinarlo?

Sono solamente tre i gol subiti dall'Atalanta in questo avvio di campionato. La Fiorentina, invece, ha il problema di non riuscire a segnare tanto facilmente. Per questo servirà una grande prova contro la Dea e soprattutto in stile offensivo. Come scrive La Nazione, Vincenzo Italiano valuta ogni tipo di opzione per l'attacco. Per scardinare la difesa della squadra di Gasperini servirebbe uno Jovic nei giorni migliori, ancora mai visto a Firenze, un Cabral finalmente lucido. L'opzione Koumé non è del tutto da escludere, perché garantirebbe alla Fiorentina imprevedibilità nei movimenti e una condizione psicologica migliore per i compagni di reparto.