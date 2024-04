L’assist di Bonaventura è tanta roba. Martinez Quarta paga l’errore

Come di consueto, la Nazione si sofferma sui migliori e sui peggiori della Fiorentina. In questo caso, della partita contro il Genoa di Gilardino. Chi ha acceso questa spenta Fiorentina è il solito Bonaventura. Ormai fondamentale per il gioco di Italiano che, dopo un primo tempo senza il giusto guizzo, accende la luce al Franchi con un assist magnifico per Ikonè che vale il gol del pareggio. Il peggiore è Martinez Quarta. Non tanto per la solita prestazione offensiva, che lascia a desiderare in fase difensiva. Ma per l'errore grave che ha portato poi al fallo di Parisi su Ekuban.