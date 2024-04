L’appello della Fiesole: tutti uniti, obiettivo 20.000 per la Conference

E alla fine l'appello lanciato dalla Curva Fiesole verso il giovedì di Conference League è diventato virale. Lo scrive La Nazione oggi in edicola, spiegando come il messaggio forte e chiaro abbia preso piede in questi giorni per movimentare una gara con orario non proprio agevole (18.45) e con il rischio di vedere un Franchi semivuoto. La tifoseria si è messa al lavoro, tappezzando letteralmente la città nei punti nevralgici da nord a sud, con la prevendita che a ieri ha superato le 15.000 unità, nella speranza di gonfiare ulteriormente le presenze fra oggi e domani. Restano posti in Fiesole, Parterre di Tribuna e Maratona sono invece più pieni. Dalla Repubblica Ceca dovrebbero essere un migliaio i sostenitori di fede Viktoria in arrivo in Toscana: l'allerta resta alta ma non si registra particolare apprensione.