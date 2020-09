Una firma per evitare agli stadi italiani «lo smantellamento, il sezionamento, l’alterazione, il decadimento del vincolo in tempi veloci e certi». Come si rischia che avvenga per l’Artemio Franchi. Maurizio de Vita, presidente della prestigiosa Sira (Società Italiana Restauro dell’Architettura), ha inviato a 140 docenti di restauro e a persone vicine al mondo della conservazione un appello per il Mibact “contro l’emendamento stadi”.

«L’emendamento ignora o addirittura si pone in contrasto con i principi della tutela dei Beni culturali e della Costituzione – afferma De Vita a La Nazione –, ricordando la necessità di preservare la memoria e la conservazione del patrimonio culturale, favorendone fruizione e valorizzazione. Si vuole sottolineare dunque il carattere anticostituzionale dell’emendamento ed anche la negazione del principio legislativo attraverso la sottrazione alle Soprintendenze delle loro funzioni, che comprendono per legge la trasformazione, l’innovazione e l’adeguamento ma secondo il principio della compatibilità del progetto con il bene». Per questo si chiede la cancellazione o la profonda modifica dell’emendamento.