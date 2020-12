Lampi di Ribery, ma non basta. Sassuolo salvato dalla traversa

Un risultato onesto, che certifica da una parte le speranze Champions del Sassuolo e dall’altra il progetto incompiuto che è la Fiorentina. Ma. scrive La Gazzetta dello Sport. anche due punti in cinque partite per Cesare Prandelli, che evidenzia lo stato di crisi di una squadra che oltre ai lampi di Ribery (IL MIGLIORE) deve fare molto di più se vuole restare in A. La Rosea promovue a metà la prestazione della Fiorentina, che torna al passato rispolverando la difesa a tre cara a Iachini ma va in confusione dopo il gol di Traoré. Vlahovic ripaga dal dischetto la fiducia di Prandelli, nella ripresa poi sale nuovamente in cattedra Ribery ma Consigli congela con due prodezze la sfida sul pareggio: un risultato che tutto sommato non dispiace a entrambe.

Un punto per parte, ma la classifica fa ancora paura. Nessuno può dormire sonni tranquilli