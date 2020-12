PAGELLE VN – Finalmente Ribery! Vlahovic rompe il digiuno, ma Castrovilli dov’è?

RIBERY 7: Sembra che i fuochi d’artificio lo galvanizzino, perché in avvio propone finalmente calcio e disegna l’occasione gettata alle ortiche da Biraghi. Bene anche alla mezz’ora, quando si ritaglia spazio per il destro dopo un paio di dribbling nello stretto. Sul rigore sembra perdere il tempo ma guadagna la massima punizione. Pare che debba arrendersi, ma rimane in piedi e ispira ancora Castrovilli. Gli capita pure un pallone discreto sulla testa, ma questo non era il suo nemmeno nei tempi migliori. Poteva far venire giù lo stadio, pur senza pubblico, con quella traversa dopo una serpentina in area… E’ tornato?

CASTROVILLI 5: Nessuno si accorge che è in campo nei primi minuti, tranne quando si volta e fa vedere il numero 10. Quando prova a partire viene imbrigliato sistematicamente. Da segnalare nel primo tempo solo un sinistro un po’ maldestro e una falciata da Terza Categoria su Raspadori che gli vale il giallo. Una bella apertura per Biraghi dà timidi segnali di vita nella ripresa, segnali che si traducono poi nel bel tiro con cui impegna Consigli all’ora di gioco. Poi si spegne di nuovo. Bonaventura e Biraghi insidiano il suo flop, ma vogliamo spronarlo in un momento di appannamento dal quale, siamo sicuri, è possibile uscire. (dal 73′ PULGAR 6: Poco da segnalare, un tiro fuori dopo la magia di Ribery. Prova a far legna nel mezzo)

