L’altro Antognoni: “Il golf come il calcio, palla in buca è gol. Batistuta…”

L'ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Niente viola, solo un po' di amarcord ("riuscivo a trasformare tutto ciò che trovavo in un pallone o qualcosa che gli somigliasse"), ricordando i primi calci alla sfera e la simpatia per il Milan negli anni della formazione da calciatore.

L'altro Giancarlo

"Altri sport? Mi piaceva anche il salto in alto, poi il tennis che ho praticato sempre più negli anni. Adesso gioco soprattutto a golf ed è un'attività che amo molto, mi rilassa. E ricorda un po' il calcio, sei su un bel prato verde e quando riesci a indirizzare la pallina in buca è come aver fatto gol... I più bravi? Facendo qualche nome dico Batistuta, Guardiola, De l Piero, Massaro. Vorrei approfittare di questo spazio per ricordare il torneo ‘Vialli-Mauro’ in calendario il prossimo aprile nei pressi di Monza. Si affronteranno professionisti ma anche ex calciatori e fra questi pure il sottoscritto. Ricordo l’edizione dell’anno scorso, c’era anche Gianluca...Senza di lui quella prossima sarà un’edizione davvero particolare".