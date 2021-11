Lady Castrovilli: “Tifosa viola da sempre. Matrimonio con Gaetano nel 2022”

Rachele Risaliti ed il rapporto con il numero dieci viola: "Quando rientriamo in casa non ci sono miss o imprenditrici né calciatori, siamo solo Rachele e Gaetano"

Rachele Risaliti smette i vestiti di Miss Italia e diventa imprenditrice. Da qualche mese ha infatti creato un brand di gioielli di lusso con il suo nome e quello di Stefania Fanfani, amica e socia che porta avanti la tradizione orafa familiare. Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, Rachele parla anche del compagno (e futuro marito) Gaetano Castrovilli: "Dopo l’Europeo mi ha chiesto di sposarlo con una proposta emozionante e inaspettata, con Firenze come cornice, ed il cuore mi batteva a mille. Ho detto subito di sì. Ci sposeremo nel 2022, ma non voglio anticipare nulla sul matrimonio. Lui ha subito appoggiato la mia scelta, così come le nostre famiglie. Ci amiamo e sogniamo di creare una famiglia insieme, come tutte le coppie, per questo condividiamo l’uno le scelte dell’altra e viceversa".