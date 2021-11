Castrovilli e un vestito tutto nuovo: ora studia da esterno di attacco

Castrovilli lavora sodo nella pausa per convincere Italiano. E il tecnico lo sta provando a più riprese in un nuovo ruolo

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento a Gaetano Castrovilli, individuandolo come un primo rinforzo "fuori mercato" per la Fiorentina. Già, perché fin qui il pugliese è rimasto ai box prima per un infortunio (che gli ha fatto mancare anche la Nazionale), poi anche in campionato ha trovato poco spazio. E - come si legge - ora Italiano sta provando a cucirgli addosso un vestito tutto nuovo. La sosta sembra essere arrivata al momento propizio, sembra quasi essere una nuova ripartenza verso un percorso diverso: Castro ora studia da esterno d'attacco. Per lui e per le sue caratteristiche giocare nei tre davanti significherebbe essere più incisivo negli ultimi 15-20 metri, dando anche maggiore concretezza al suo estro. Un ruolo che il giocatore sta provando e continuerà a fare anche in questa pausa, con la speranza che possa aiutarlo a tornare al massimo della forma. Già a partire dal difficile scontro con il Milan capolista.