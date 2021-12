La viola rimonta la Sampdoria, sulle spalle del ‘gigante’ Torreira

Lucas Torreira ha alzato i giri del motore ed è salito in cattedra contro la sua ex squadra: la Fiorentina vince per la prima volta in rimonta

Redazione VN

Per la prima volta in stagione la Fiorentina vince in rimonta. Non un aspetto banale - nota La Nazione. Del resto il timore che ha accompagnato la vigilia era tanto. "Un potenziale uragano, derubricato a semplice acquazzone stagionale", leggiamo sul quotidiano. Merito della Fiorentina, abile a mettere a nudo tutte le difficoltà di una Sampdoria apparsa in confusione, soprattutto quando i viola hanno preso il comando del gioco, costringendo i blucerchiati ad arretrare dietro la linea della palla. La rete di Gabbiadini, invece di accendere la squadra di D’Aversa e spegnere nei timori la Fiorentina, ha finito per far reagire i viola di ragionata rabbia. Torreira ha iniziato ad alzare i giri del motore viola, recuperando e impostando tutto quello che è capitato dalle sue parti. Un gigante, "il Nano", nel dirigere e stroncare il gioco della squadra che lo ha lanciato.