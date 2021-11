Venuti: “Mentalmente si era messa male, segnale forte. Distefano, testa giusta”

Il terzino gigliato: "La rimonta? E' uno step mentale in più. Il gioco c'è stato anche a Empoli, c'è mancata solo la gestione di quei minuti"

Anche Lorenzo Venuti ha preso la parola dopo la vittoria della Fiorentina per 3-1 contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo una sconfitta ci dobbiamo rialzare ed è quello che abbiamo sempre fatto. Adesso dobbiamo cercare di non cadere più e di avere continuità di risultati. Credo che oggi abbiamo dato un segnale forte, al di là della vittoria. Siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti ed eravamo reduci dalla sconfitta di Empoli, mentalmente non era semplice ma siamo stati bravissimi a reagire e a portarla a casa. La rimonta? E' uno step mentale in più. Il gioco c'è stato anche a Empoli, c'è mancata solo la gestione di quei minuti. Oggi al di là del gol non abbiamo rischiato praticamente niente. Ruolo? Quando c'è da aiutare la squadra tutti sanno che sono a disposizione, compreso il mister. Sono disposto a fare qualsiasi ruolo, anche il portiere se la squadra ha bisogno. La cosa importante oggi era vincere".

Il difensore viola prosegue: "Il gruppo? E' bellissimo, affiatato e sempre unito sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Ci siamo sempre rialzati dopo aver perso, questo è sintomo di un gruppo sano. L'arrabbiatura post Empoli? Fa parte delle mentalità che stiamo maturando nel quotidiano, durante la settimana. Il Bologna? I giorni sono pochi per preparare una nuova partita ma siamo pronti. Siamo abituati perché abbiamo già giocato molti turni infrasettimanali. Sappiamo come lavorare anche in pochi giorni. Adesso ricarichiamo le pile e ci prepariamo ad una partita che sarà tostissima. Ci tenevo a fare i complimenti a Distefano, sono contento per l'esordio. Non so dove arriverà a giocare ma è un ragazzo che ce la mette sempre tutta in allenamento. Quando le persone, soprattutto i ragazzi del settore giovanile, hanno questa mentalità è giusto che raccolgano i frutti di ciò che seminano. Spero che continui così perché la testa è quella giusta".