Italiano (Dazn): “Bravi a rimediare Empoli, ma qui mai tranquilli”. Su Sottil…

Il tecnico non si accontenta: "Dobbiamo crescere perché sono troppi i gol subiti specialmente negli ultimi minuti, così come i punti persi"

Al termine della vittoria per 3-1 contro la Sampdoria, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: "Grinta a fine gara? Siamo reduci da una sconfitta maturata negli ultimi minuti dopo una gara come quella di stasera, stare tranquillo qui non esiste. Bisogna stare attenti fino all'ultimo e con le antenne dritte. Oggi i ragazzi sono stati bravi a rimediare il risultato negativo di Empoli, siamo contenti per i tre punti. Le rimonte ed i finali? Un po' per il caso e un po' per qualche situazione non voluta. Io punto molto sul non far gestire la palla all'avversario ma anche oggi abbiamo concesso qualcosa di troppo. Così rischi di compromettere le partite. Dobbiamo crescere perché sono troppi i gol subiti specialmente negli ultimi minuti, così come i punti persi".