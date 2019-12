La viola delude, Chiesa… pure. Il talento viola è irriconoscibile

Dalla sconfitta – la quarta in fila – di Torino non si salva nessuno, nemmeno Federico Chiesa. Il talento viola, rientrato a pieno regime dopo l’infortunio e reduce da una settimana di incontri positivi per il suo futuro non è però riuscito a incidere. Ne parla il Corriere Dello Sport, che si focalizza sulla prova opaca del 25 viola: quasi spettatore non pagante nel primo tempo, irriconoscibile, anche nervoso a tratti, con un cartellino giallo dopo mezz’ora. Poi la reazione – troppo tardi – nella ripresa, con la sua partita che sembra di fatto iniziare al 90′ con l’azione che porta al gol di Caceres, ma poco altro. Ci si aspettava che con il ritorno al 4-3-3 fosse proprio lui a beneficiarne di più, ma bisognerà probabilmente aspettare una condizione migliore.

E INTANTO PRADÈ LO DIFENDE