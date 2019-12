Ecco alcune battute di Daniele Pradè, dopo quelle rilasciate nella sala stampa dell’Olimpico Grande Torino, raccolte dai microfoni di Rai Sport:

Abbiamo subito il 2-0 nel nostro momento di maggiore pressione offensiva, la squadra poteva crollare mentalmente ed invece c’è stata una grande reazione. Chiesa? Ha fatto un gran finale di partita, ricordiamoci che arrivava da un infortunio, in questo momento non mi interessa il suo futuro, mi interessa quello che fa in campo. Se in questi giorni abbiamo sentito Gattuso? Assolutamente no, Montella ci sarà con Inter e Roma.