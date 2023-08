La Viola cade a Newcastle, ma Arthur fa sperare Italiano e non solo

Repubblica racconta così la sfida di Newcastle per la Fiorentina. Italiano ripropone il 4-3-3 con Arthur vertice basso, come a Grosseto. Il brasiliano è un lampo nel buio della sconfitta, gestisce la manovra e mette in porta Nico Gonzalez. L'altro grande riferimento è stato Bonaventura, con la dieci, che sarebbe ancora di Castrovilli. Lui è l'uomo che orchestra il gioco viola. Ma la Fiorentina soffre le stesse ripartenze che sono costate care. Il duo Milenkovic-Comuzzo non ha retto l'attacco del Newcastle, anche se il ragazzo della Primavera sembra piacere a Italiano. Invece Duncan non va. E poi c'è Cabral, il brasiliano è in ritardo di condizione fisica, già a Grosseto aveva sbagliato diversi gol. Serve una punta è chiaro, così come serve un centrale. Italiano attende rinforzi