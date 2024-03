La vicinanza dei tifosi a Barone: “Dai Joe, torna a farci arrabbiare”

"Sorprendersi oggi non avrebbe senso. Perché Firenze è così. Capace di dividersi sul più disparato argomento, ma pronta a unirsi e compattarsi davanti a momenti difficili. È stato così da sempre, lo sarà per sempre. Per quel che riguarda la Fiorentina vale lo stesso. Anzi, il concetto è esasperato all’ennesima potenza. Per questo l’ondata d’affetto che ha investito la famiglia Barone per i fiorentini era dovuta e scontata. Al bando l’ipocrisia. In tanti non hanno risparmiato critiche a Joe Barone. Figura talmente divisiva che a Firenze è capitata a pennello. D’altra parte Joe o lo ami o lo odi. Sportivamente parlando, s’intende. E se non sei dalla sua parte difficilmente cambierai idea. O lui farà qualcosa per fartela cambiare. Ma Firenze ha delle reazioni tutte sue, di pancia e di cuore. E allora succede che pure chi lo ha criticato aspramente, magari pure insultato al termine di una partita, non abbia esitato un solo istante a schierarsi al suo fianco nella battaglia più difficile. «Forza Joe, torna presto a farci arrabbiare!». Un messaggio che la dice lunga sul tipo di rapporto che il direttore generale viola ha instaurato con una larga parte della tifoseria. Ma quel messaggio, scritto sui social e inviato alle radio da più di un tifoso, è il simbolo del momento che sta attraversando la Fiorentina. La frase che racchiude tutto. Perché i tifosi gigliati non vedono l’ora di rivederlo battagliero al Viola Park. Oppure nelle assemblee di Lega, dove è un osso duro per tutti".