La UEFA prepara la festa: musica, maxischermi e niente maglie di altre squadre

La macchina organizzativa greca è pronta ad affrontare l’evento con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza a tutti, nonostante in città siano altre due le tifoserie locali (quella dell’Aek e quella del Panathinaikos) da gestire. Mentre nella zona del Pireo, dove sarà allestita la fan zone dei tifosi dell’Olympiakos, saranno presenti i maxischermi per chi è rimasto senza biglietto, i tifosi della Fiorentina si ritroveranno a nord, a una decina di chilometri dal centro, presso l’Athens Olympic Sport Complex (Oaka), il principale complesso olimpico della capitale ellenica che comprende alcuni tra i più importanti impianti sportivi cittadini. Per raggiungere lo stadio sarà possibile sfruttare le navette o la linea 1 della metropolitana fino alla stazione di Pefkakia. Da martedì infine prenderà il via, dalle 10, il fan festival. Organizzato in piazza Kotzia, nelle vicinanze della fermata della metropolitana Omonia, il festival offrirà eventi di ogni tipo come tornei di calcio a 5, musica mixata e l’esposizione del trofeo in palio. Una coppa europea che i 9 mila pronti a partire dalla prossima settimana sognano di portare a Firenze. Lo riporta il Corriere Fiorentino.