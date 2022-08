La svolta di Sottil: le parole di Italiano e l’anno della verità

La Repubblica scrive oggi dell'avvio sfolgorante di Riccardo Sottil, sottolineando quanto questa stagione possa essere quella della svolta per l'esterno. «Se si allena come si è allenato in questo mese, farà molto meglio dell’anno scorso. Se non lo fa, se non pone attenzione ai dettagli, avrà difficoltà — ha detto una settimana fa Italiano, prima del debutto contro la Cremonese — È riuscito ad andare in gol nel precampionato, ha doti importanti e per me vale i top player in giro per il mondo. Se è intelligente, e lo è, sfrutterà questa annata. Abbiamo fiducia in lui». Parole precise, per niente scontate quelle del tecnico dei viola, dalle quali si denota la grande aspettativa nei confronti del numero 33. L’arrivo di Ikonè lo scorso gennaio, poi, è come se avesse spinto Sottil a compiere un passo in più, e la concorrenza ha giovato all'esterno che sinora ha collezionato due assist e giocate da attaccante di assoluto livello contro Cremonese e Twente. Per la definitiva consacrazione però ci vorrà continuità, quella che potrebbe portare il classe '99 al salto di qualità ultimo, inserendo l'esterno anche nel giro della Nazionale.