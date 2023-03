La star del sabato è Cabral: funziona l’operazione porte aperte

Vien da sorridere pensando a quello che succedeva soltanto un mese e mezzo fa. Era il 5 febbraio infatti quando, dopo la sconfitta interna col Bologna, dalla Fiesole si alzava quel coro («fate ridere») che ferì nel profondo i giocatori e, soprattutto, l’allenatore. Per questo, oggi che quei fischi si sono trasformati in vicinanza dei tifosi, Vincenzo Italiano è un uomo più sereno . L’allenatore viola sente molto il rapporto con la gente e è consapevole che tutti insieme sarà più facile affrontare il tour de force di aprile. In campo intanto il mister ha alzato ancora di più il livello della tensione, consapevole che la sua squadra si gioca tutto in poche settimane. Come scrive il Corriere Fiorentino, il tecnico insomma, è forse lo specchio migliore del mondo viola che appare letteralmente capovolto. Dalla depressione all’esaltazione . Dalla chiusura a riccio di una società che (per esempio attraverso le parole del presidente Commisso) si era posta in contrapposizione con l’ambiente («solo a Firenze succedono queste porcherie?») a un’apertura che non si vedeva da un po’. L’allenamento di ieri al Franchi ne è stata soltanto l’ultima dimostrazione, con una città letteralmente innamorata della sua squadra.

Cabral la star del giorno

Una sgambata (finita con un 5-1 sui dilettanti del Serravezza Pozzi grazie ai gol di Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil) buona per rimettere in moto le gambe, per riprendere confidenza sul campo e, appunto, per farsi abbracciare dai tifosi. Non erano tantissimi (non più di 500 i presenti in Maratona) ma si son fatti comunque sentire. Applausi, cori, incitamento con Cabral tra i più acclamati. Il brasiliano è stato accolto da una vera e propria standing ovation ma, del resto, i tifosi l’hanno sempre sostenuto, anche quando non la buttava dentro. Oggi invece, il brasiliano è il centravanti al quale tutti chiedono i gol per dare forma ai sogni e per rendersi conto di quanto la città creda nella possibilità di tornare a vincere qualcosa. Basta pensare che venerdì nel giro di 10 minuti sono andati esauriti i circa 2500 biglietti messi del settore ospiti dello Zini di Cremona per la semifinale di andata di Coppa Italia con i tifosi viola che adesso, non essendoci limitazioni alla vendita, stanno dando l’assalto ai tagliandi degli altri settori.