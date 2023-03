Amrabat osservato speciale: Nico Gonzalez e Kouamé già a segno

Gli appuntamenti dei viola in Nazionale

Redazione VN

Il weekend senza Fiorentina è sempre duro da digerire per i tifosi viola, che la pausa del campionato in genere la sopportano male, figurarsi quando la Fiorentina vola ed è nella fase calda delle tre competizioni. Come scrive La Nazione, il ‘plotoncino’ che Italiano ha prestato alle varie selezioni è composto da cinque calciatori, il sesto (Jovic) è già rientrato a Firenze nei giorni scorsi per un problema fisico. Gli altri sono già tutti scesi in campo negli ultimi giorni.

I viola in Nazionale — L’ultimo è stato Amrabat (impegnato nella notte in una prestigiosa amichevole contro il Brasile, dove erano presenti osservatori del Barcellona per vederlo dal vivo), con la sua nazionale che sarà impegnata anche martedì in un’altra amichevole contro il Perù. Chi ha già trovato la via della rete è Christian Kouamé, che venerdì ha sbloccato la gara contro le Isole Comore. All’orizzonte c’è già la rivincita nella giornata di martedì. Un’occasione importante per la Costa d’Avorio di rinforzare il primato nel Gruppo H di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. La rete, nella notte scorsa italiana, l’ha trovata anche Nico Gonzalez, seppur in un allenamento congiunto con il River Plate. L'argentino era rimasto a guardare contro il Panama, ma si è dimostrato in ottima condizione e sicuramente avrà il suo spazio nell’amichevole contro Curacao in programma mercoledì notte.

Infine i due europei viola, impegnati nelle gare di qualificazione ad Euro2024. Antonin Barak, che ha già giocato i venti minuti finali nella vittoria della Repubblica Ceca contro la Polonia, è atteso per il secondo impegno in calendario domani contro la Moldavia. Infine Milenkovic, anche lui entrato nei dieci minuti finali della vittoria della Serbia per 2-0 contro la Lituania, che domani punta ad una maglia da titolare contro il Montenegro.