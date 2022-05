La squadra crede nell’Europa: serenità e carica in vista della Juve

Una vittoria sulla Juve permetterebbe di centrare l'Europa, giocatori e tecnico della Fiorentina convinti di centrarla, poi spazio al summit

La Fiorentina si è ritrovata ieri mattina a Firenze. Messe da parte le varie letture sul confronto interno, La Nazione si concentra su quelli che definisce i problemi veri della squadra. Primo fra tutti arrivare carichi alla partita contro la Juventus di sabato sera. Il confronto fra i giocatori di ieri è servito per ribadire la volontà di andare in Europa: «Ce la meritiamo», la vox populi dello spogliatoio gigliato. Non si parla di ritiro anticipato, ipotesi che a ieri non risultava percorribile in seno al club di Viale Fanti.