Tutti al centro sportivo di prima mattina: duro confronto dirigenza-squadra

All'indomani del 4-1 contro la Sampdoria, i giocatori viola tenuti a rapporto prima dell'allenamento. Sabato l'ultima giornata con la Juve

La batosta rimediata ieri contro la Samp non sembra aver lasciato indifferente (per fortuna) la dirigenza della Fiorentina. Che ha deciso di anticipare di due ore la convocazione per l'allenamento di questa mattina. E come riporta il Pentasport, sarebbe andato in scena un confronto molto acceso tra dirigenti e squadra. Sondaggio: la Fiorentina dovrebbe andare in ritiro?