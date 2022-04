Fiorentina-Udinese: ecco la spinta del Franchi per riscattare Salerno

In casa la Fiorentina ha un altro passo, il Franchi darà la spinta alla squadra di Italiano per battere l’Udinese di Cioffi

Di mezzo c’è l’Udinese, oggi pomeriggio al Franchi, in un recupero - si legge su La Nazione - che potrebbe rilanciare subito la Fiorentina dopo la pessima figura fatta a Salerno. Soprattutto per un primo tempo molle rispetto agli standard. Tanti rimpianti e una piccola consolazione, visto che tutte le altre concorrenti per l’Europa si sono fermate, a parte l’Atalanta.