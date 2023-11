La speranza del gol nei piedi di Bonaventura, in attesa di Nzola

Italiano, si sa, ha un attacco che non punge in proporzione a quel che viene prodotto e allora i gol “pesanti” sono arrivati da Jack Bonaventura, che finora ha realizzato 4 gol in A.

Italiano non avrà Beltran ma almeno Nzola si è sbloccato (su rigore, dopo quel 3-0 segnato al Cagliari che è l’ unico gol in A) in Conference League. Thiago Motta ha avuto la conferma che Karlsson (lesione al collaterale mediale) dovrà stare fuori 40 giorni. E quindi? Italiano, si sa, ha un attacco che non punge in proporzione a quel che viene prodotto e allora i gol “pesanti” sono arrivati da Jack Bonaventura, che finora ha realizzato 4 gol in A. Poi, buoni segnali da Brekalo (discreto in Serbia) e sempre in attesa delle fiammate da gol dello stesso Nzola (che Motta ha allenato nello Spezia), Ikoné, Kouamé e degli altri centrocampisti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.