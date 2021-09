La sorpresa Amrabat e la leadership di Martinez Quarta

Amrabat entrando nella partita di Udine ha sorpreso tutti. Quarta si sta confermando sempre più leader della difesa viola

Quella di Sofyan Amrabat possiamo definirla finalmente una sorpresa, vista la passata stagione. Pagato 20 milioni dal Verona era considerato la ciliegina sulla torta per molti. L'anno scorso purtroppo, non ha dimostrato di essere quel calciatore che ha sorpreso tutti a Verona la passata stagione. Dopo un'estate travagliata, fatta di voci di mercato e un'operazione chirurgica che gli ha fatto saltare il ritiro di Moena, sembra ritrovato. I primi segnali da subentrante nelle scorse partite, ad Udine la conferma definitiva.Appena è entrato ha dominato il centrocampo, recuperando moltissimi palloni e correndo in soccorso dei suoi compagni per tutto il campo. Italiano lo ha spronato e i risultati si vedono.