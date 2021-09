Italiano avvisa Amrabat: “Sono stato chiaro, deve cambiare approccio”

Il marocchino è stato al centro del mercato fino agli ultimi giorni. E Italiano lo avvisa: "Deve adattarsi in fretta al nostro calcio"

In chiusura della conferenza stampa di vigilia , Vincenzo Italiano ha parlato anche di Amrabat, rivelando il tono dei loro colloqui dopo la sua permanenza in viola:

"Ho parlato con Amrabat e penso che un giocatore così giovane non può limitarsi a pensare di poter lavorare solo in un centrocampo a due, da doppio mediano. Uno così giovane deve cercare sempre di migliorarsi e adattarsi ai diversi sistemi di gioco. Con la forza e le qualità che ha, non può avere delle limitazioni sul proprio utilizzo e su questo sono stato chiaro. Si dovrà adattare velocemente a quello che proporremo, io penso che possa stazionare nella zona centrale, adesso abbiamo tanti che possono lavorare in quella zona di campo ma anche tanti che possono adattarsi a fare gli interni. Il ragazzo ha dato la sua disponibilità ed è rimasto felicissimo alla Fiorentina, però deve essere bravo a rispettare alcune regole sui movimenti che chiedo in campo".