Dragowski: la conferma passa dall’esame Napoli, con Osimhen

Dragowski è riuscito a mantenere la porta della inviolata con l'Udinese, per la prima volta in stagione, adesso l'esame Napoli con Osimhen

La prima gara della stagione senza subire gol restituisce al tecnico della Fiorentina una fase difensiva certamente sofferta, ma finalmente imbattuta. Merito di Dragowski - scrive il Corriere Fiorentino - che ha saputo sventare i pericoli di Beto e Deulofeu. Oltre all'assetto variato nell’ultima mezzora, con l’ingresso di Igor e la retroguardia a cinque. Con 9 gol subiti, e altrettanti segnati, la difesa viola e il suo portiere hanno impiegato cinque sfide di campionato per collezionare il primo "clean sheet" dell’anno. Da qui il tecnico Italiano vuole ripartire per affrontare il Napoli.

Al Franchi è in arrivo il secondo attacco del campionato (16 gol, quattro in meno dell’Inter) nonché uno dei più seri candidati a diventare capocannoniere come Osimhen (4 gol in 6 partite, senza rigori). I viola sono nuovamente chiamati a misurarsi con un avversario di altissima classifica, e sarà soprattutto la difesa il reparto chiamato a sbagliare meno.