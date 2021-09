Toldo: “Drago ci mette sempre la faccia. Italiano come Malesani? No, vi spiego”

L'ex portierone viola tra amarcord e presente: "Malesani non ha simili, Italiano fa giocare bene la Fiorentina"

L'ex portierone viola Francesco Toldo è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina tra passato e presente: " Dragowski più Terracciano? Avere due portieri importanti è giusto se si vuole ambire a qualcosa di importante, uno solo non basta. Drago è coraggioso, incute timore agli avversari, prova sempre a difendere la propria squadra mettendoci la faccia un po' come Mourinho fa con la Roma: questa deve essere la caratteristica di un portiere. Il gioco con i piedi? I tempi cambiano, non ci sono più gli Zoff e gli Albertosi che addormentavano le partite con la palla tra le mani. Mi pare giusto che anche chi para sia considerato parte integrante del gioco, oggi se non sai gestire la palla non ti considerano, nonostante i fondamentali tra i pali devono restare solidi".