Duncan, momento magico: torna in nazionale dopo un anno

Il centrocampista è stato convocato dal nuovo Ct del Ghana per le prossime due gare di qualificazione ai Mondiali

Alfred Duncan si gode un momento di grande positività, dopo un paio di stagioni avare di soddisfazioni. Tornato protagonista un po' a sorpresa con la Fiorentina, il centrocampista classe '93 è pronto a riprendersi anche la Nazionale. Il nuovo Ct del Ghana Milovan Rajevic ha infatti inserito Duncan nella lista dei 32 convocati per le prossime due gare di qualificazione al Mondiale 2022, previste per sabato 9 e martedì 12 ottobre contro lo Zimbabwe. Per il giocatore viola si tratta di un ritorno in Nazionale dopo un anno.