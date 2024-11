La solitudine del numero 20. Alla Fiorentina serve un vice-Kean a gennaio

La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento alla Fiorentina e alle difficoltà palesate in Conference League contro l'Apoel Nicosia. Una squadra che fino a giovedì appena passato era una rivelazione della stagione, in grado di ottenere due finali europee con Italiano e di issarsi ora al terzo posto in Serie A. I viola si ritrovano invece battuti e con 6 punti, obbligati adesso a battere Paphos e Lask per centrare una qualificazione diretta agli ottavi e incrociare il Vitoria Guimaraes, avversario più tosto della Phase League.

Ha cambiato tutto

In Europa i viola hanno letteralmente cambiato tutto: nelle prime due uscite è andata bene, nella terza no. Biraghi, Parisi, Kayode non sono Gosens e Dodo, non hanno sfruttato le occasioni come anche Moreno. Oltretutto, anche il reparto avanzato e le corsie sono andati in grande difficoltà. Ikoné è sì il cannoniere di Conference, ma fa fatica come ala, così come Kouamé in avanti e Beltran. Kean ha giocato mezz'ora con il TNS e ha finito per risolvere la partita, ma va dosato. Per questo servirà a gennaio - si legge - almeno un ritocchino davanti, con sempre quel Djuric nel mirino. La differenza si è vista con l'ingresso dei titolarissimi giovedì: Palladino ha infuso entusiasmo nel gruppo, ma ora serve una carica totale col Verona per evitare sbandamenti.