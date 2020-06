La situazione in casa Brescia: tra infortuni e il caso Balotelli. A Firenze è già l’ultima spiaggia?

Non è stata sicuramente una pausa normale, quella vissuta nella città lombarda. La città insieme a Bergamo è stata tra le più colpite dall’epidemia Covid-19, e per quanto riguarda l’aspetto sportivo la situazione non è delle migliori, per usare un eufemismo. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, troviamo un quadro generale sull’avversario di stasera per la Fiorentina. Il Brescia, riparte da Firenze in cerca di punti per sperare fino all’ultimo in una salvezza diventata quasi utopia. Le rondinelle arrivano però al Franchi in pessime condizioni: out Cistana e Chancellor con Sabelli che a sua volta non è al top. Non ci sarà nemmeno Bisoli che, a causa di un incidente domestico (LEGGI) ha concluso anzitempo la propria stagione. Recuperato Tonali, le rondinelle aspettano Balotelli, che però è in rotta totale col presidente che sta infatti pensando ad un suo licenziamento. Oggi Mario eseguirà il tampone, e potrà tornare ad allenarsi in settimana verso la partita contro il Genoa di sabato. Il Brescia nonostante un inizio di stagione positivo, si trova adesso all’ultimo posto con soli 16 punti (CLASSIFICA), ma nonostante questo Cellino non getta la spugna: “Per raggiungere la salvezza serviranno 35-36 punti, ma le prossime due partite sono già fondamentali. Dobbiamo lavorare seriamente e i risultati arriveranno”