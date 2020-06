Brescia, Bisoli scivola in casa e si infortuna al ginocchio. Stagione finita

La missione salvezza del Brescia si complica ancora prima di cominciare. Per la gara della ripresa di domani contro la Fiorentina infatti il tecnico Lopez non potrà contare sui centrali titolari difensivi, Chancellor e Cistana, e dovrà fare a meno anche di Dimitri Bisoli: per il centrocampista azzurro stagione finita a causa di un infortunio casalingo. Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, il trequartista avrebbe subìto la lesione di un tendine rotuleo scivolando su un gradino e già nella giornata di lunedì dovrebbe andare sotto i ferri. Per la sfida del Franchi contro i viola restano invece in dubbio Sabelli e Tonali, recuperati ma acciaccati.