La serata che tutta Firenze attendeva, finalmente Beltran. La linfa dei giovani

Il Corriere Dello Sport racconta così la serata viola di ieri sera. Era quello che ci voleva, per dimenticare la sconfitta di lunedì, e per riprendersi il controllo del girone. I viola hanno dominato in lungo e in largo il Cukaricki, e Beltran ha segnato una doppietta, è stata la sua serata. Due gol in 4 minuti, e una traversa. Tutta Firenze lo aspettava, e lui ha ripagato, non solo con i gol ma anche con tanto lavoro per la squadra. Oltre a lui ci sono le note liete dei giovani come Pierozzi e Comuzzo che brillano. Ci sono le reti di Lopez e Sottil, due che qualcosa dovevano dimostrare. Ma c'è anche la nota stonata dell'infortunio di Kayode, caviglia ko. Ma Italiano si porta dietro tante belle cose da ieri sera