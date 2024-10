Domani sera al Franchi, la Fiorentina affronterà i New Saints, squadra gallese poco esperta a livello europeo. In questa partita, Kayode e Parisi dovrebbero tornare titolari, mentre l'argentino Moreno spera di debuttare accanto a Pongracic, tornato in gruppo. Il recupero di Pongracic è cruciale, visto che Ranieri, Comuzzo e Quarta sono squalificati in Europa. Moreno, arrivato dal Belgrano, è un punto di interesse, dato che non ha ancora giocato con la squadra.