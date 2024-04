La Salernitana conta, ma la Fiorentina dovrà essere perfetta con l’Atalanta

Salernitana, ormai con i piedi in serie B, rappresenta un’occasione per tenere vivo l’orgoglio, l’autostima e tutto quello che una squadra che vuole dare spettacolo nelle (possibili) finali di coppa Italia e Conference, tutto quello – dicevamo – che una squadra ambiziosa non può non volersi concedere: vincere su un campo non impossibile far vedere in giro che la Fiorentina non ha ancora tirato i remi in barca anche lì, dove gli stimoli sono in fase calante. Da Salerno passa anche la rincorsa psicologica per andare a fare bene (molto bene) a Bergamo. Dopo quella partita presa all’andata e con un vantaggio non esagerato ma comunque monetizzabile. Da qui e per questo anche la decisione di fermare tutti i big per un turno. Perché se la Fiorentina dovrà essere perfetta dovrà farlo esattamente mercoledì sera con l’Atalanta. Lo riporta la Nazione.