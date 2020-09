Roma a fari spenti su Chiesa: pressing dei giallorossi, piste Juve e Milan più fredde

Futuro da scrivere per Federico Chiesa. La Nazione prova ad affrontare il tema partendo da una sicurezza: l’autore principale, come al solito, sarà Rocco Commisso. L’assenza del presidente viola ha allungato i tempi della vicenda, ma non per questo si deve arrivare per forza ad uno scontro. Anzi, l’obiettivo è trovare una soluzione che accontenti tutti. Però ognuno resta della propria idea: robusto pacchetto di milioni da una parte, destinazione italiana dall’altra. All’orizzonte si palesa la Roma: Commisso e Friedkin, pur non conoscendosi ancora direttamente, hanno un’idea di calcio simile, per questo non è escluso che possano trovare rapide intese anche di mercato.

Al momento non ci sono offerte ufficiali per Chiesa, ma sappiamo bene che gli intermediari sono al lavoro e al momento le ipotesi Juventus e Milan si sono raffreddate per motivi diversi. Il club giallorosso, però, potrebbe presentarsi con una cifra che potrebbe avvicinarsi molto a quella che ha in mente Commisso. L’accelerata per Chiesa sarebbe inevitabile in caso di addio da parte di Zaniolo, il cui futuro resta da chiarire. Situazioni tutte da sviluppare e non in breve tempo.