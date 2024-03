La rinascita dopo i tre pali: Nico Gonzalez vuol tornare decisivo

Contro il Toro, Nico ha realizzato il suo primo gol in assoluto in Serie A. Era il 28 agosto 2021, al Franchi, e rimarrà una data significativa per l’argentino che era arrivato da pochi giorni alla Fiorentina, l’acquisto più caro della storia del club (27 milioni). Con un sinistro potente, imparabile per Milinkovic-Savic, ha segnato la prima delle 7 reti totali in quel campionato. E proprio a quota 7 è pure in questo momento, miglior marcatore viola in A insieme a Bonaventura. I due si contendono il ruolo di capocannoniere interno e a Torino è tutto pronto per un altro round. L’ultimo, con la Lazio, è stato vinto da Jack: l’argentino ha fallito il rigore, mentre il centrocampista ha firmato la rete decisiva per i tre punti. Domani, con un pizzico di mira in più, Nico vorrebbe tornare ad esultare anche per superare il proprio record personale in campionato.