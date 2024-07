La rinascita di Sottil: il migliore del ritiro viola vuole diventare un leader

Riccardo Sottil sente il peso di essere diventato un veterano. Eppure sembra che la sua voglia di spaccare il mondo e riprendersi quello che più volte la sfortuna gli ha tolto, non gli permetta di soffrire la pressione. Tra il ritiro al Viola Park e la tournée inglese è stato sicuramente il protagonista. Senza Milenkovic e Bonaventura, una dei nuovi leader dovrà proprio essere lui, specie con i più giovani. Nonostante l'arrivo di Colpani abbia spostato le attenzioni proprio sull'ex Monza è innegabile che il giocatore più in forma e con maggiore tecnica di questa preparazione estiva sia stato proprio Riccardo Sottil. La scorsa stagione proprio sul più bello un brutto infortunio alla spalla lo fermò dal giocare una finale da protagonista ad Atene, adesso la volontà è quella di riprendersi tutto ciò che la sfortuna gli ha portato via. Lo riporta La Nazione