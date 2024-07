Ritiro inglese: Colpani in gruppo, Palladino testa i portieri coi piedi

La Fiorentina ha svolto questo pomeriggio una seduta di allenamento nel centro sportivo di Preston, sede del ritiro inglese dei viola. La squadra di Palladino è tornata in campo dopo il doppio test consecutivo venerdì con il Bolton (1-1) e ieri con il Preston (1-2). La prima indicazione che arriva dalla seduta - trasmessa in diretta dal sito ufficiale - è la presenza in gruppo di Andrea Colpani, al primo allenamento insieme ai suoi nuovi compagni Preston