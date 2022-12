La rimonta viola per l’Europa passa dai gol di Jovic e Cabral

Nell'ultimo test amichevole di domani che la Fiorentina di Italiano sosterrà contro la Primaveera di Alberto Aquilani, gli occhi saranno tutti puntati su Jovic e Cabral. I due attaccanti viola non hanno ancora segnato in nessuna delle 7 amichevoli disputate dalla Fiorentina fino ad oggi. I numeri parlano chiaro per entrambi. Jovic, reduce da un Mondiale che non lo ha visto protagonista con la Serbia, in 124' minuti disputati tra Monaco, Bastia e Lugano non è riuscito a timbrare il cartellino. Cabral ha fatto lo stesso ma con un minutaggio che è più del doppio (300' minuti) rispetto a quello dell'ex Real.