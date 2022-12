Il Monza si avvicina, domani l’ultimo test amichevole dei viola: Castro c’è

Tra meno di una settimana ripartirà il campionato. In tal senso la Fiorentina prosegue la sua marcia verso la ripresa della Serie A contro il Monza in programma mercoledì. Oggi i viola sosterranno un nuovo allenamento in vista della sfida amichevole a porte aperte di domani contro la Primavera di Alberto Aquilani. Per il pubblico sarà possibile vedere gratuitamente il match delle ore 12 dalla Maratona, con i cancelli che si apriranno dalle 11 per l’ultimo appuntamento dell'anno con i tifosi.