Martorelli: “Non cederei subito Amrabat. 2022 viola complessivamente positivo”

"Complessivamente è stato un 2022 positivo per la Fiorentina. È ritornata in Europa, si è attestata alle spalle delle big e ha realizzato un ottimo profitto con la cessione di Vlahovic. Di certo si dovrà continuare a lavorare per crescere e migliorare. Cabral? Ha tutto per fare bene e mi aspettavo di più. Non credo la Fiorentina voglia investire pesantemente già a gennaio , credo si attenderà il termine della stagione per fare una valutazione più ampia. Amrabat? Ha dimostrato di essere un giocatore importante, ci saranno richieste già adesso, ma non lo cederei adesso. Per raggiungere gli obiettivi servono giocatori bravi, se li cedi diventa complicato. E poi aspettare giugno significherebbe accrescere il valore del cartellino e avere più tempo per pianificare la sostituzione".