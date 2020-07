La rimonta di Cutrone: gerarchie rovesciate in attacco. Il futuro…

Il Corriere Fiorentino si concentra su Patrick Cutrone, protagonista contro Verona e Lecce. Gli abbracci a Iachini raccontano molto del suo modo di essere. Le recenti panchine non hanno lasciato strascichi, nemmeno quando mancava Vlahovic per squalifica.

Se contro il Verona aveva risollevato le sorti della squadra, contro il Lecce ha fatto di più, assistendo Chiesa nel gol del vantaggio e chiudendo il primo tempo col centro che ha messo in cassaforte il risultato.

Le gerarchie in attacco stanno cambiando. Le prossime sfide di campionato serviranno ai dirigenti di fare la scelta migliore. La Fiorentina ha sborsato 3 milioni al Wolverhampton, con la società viola che si è accordata con quella inglese per un riscatto da esercitare nell’estate 2021 da alti 16 milioni di euro, non una cifra irrilevante. Cutrone e Vlahovic sono attaccanti diversi e contando la ricerca di un centravanti esperto (attenzione a Mandzukic), è difficile immaginare – ma non impossibile – che la Fiorentina voglia tenerli entrambi. Sarà anche il sostituto di Iachini a decidere.