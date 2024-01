La rimessa laterale è diventata una risorsa: Fiorentina dietro all’Inter

"L’Inter è la squadra che in Serie A ricorre più frequentemente alla rimessa lunga. Il 39% delle volte infatti i nerazzurri scelgono questa soluzione, davanti a Fiorentina e Juventus (37%) e poi al Lecce, che in rosa ha il “lanciatore” più ossessivo, Gendrey, con ben 76 falli laterali lunghi. La scelta degli interpreti è fondamentale. La gittata è un requisito fondamentale che diventa una risorsa in più: McKennie nella Juve riesce a piazzare facilmente il pallone in area (ed è il terzo in classifica), come il torinista Bellanova o gli interisti Dumfries e Barella. Italiano alla Fiorentina ne ha uno per fascia, Kayode da destra e Biraghi da sinistra, entrambi nella top 5".