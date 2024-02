La ricerca dell’equilibrio che non c’è. E Ranieri urla: “Non so a chi darla”

"Non è andata benissimo visto che la Fiorentina ha chiuso il primo tempo in svantaggio di un gol e ha tirato una sola volta in porta. D’altra parte, alternative non ce n’erano. Gli uomini sono più che contati considerando che Kouame era ancora in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio e che — evidentemente — non è ancora arrivato l’ok dei medici per far scendere Nico Gonzalez in campo dal primo minuto. Normale, allora, tentare di sfruttare le sue caratteristiche nel momento decisivo della gara. Anche l’argentino dovrà crescere di condizione, sperando che già col Frosinone possa partire dall’inizio. Nzola, tra l’altro, aveva già giocato esterno sempre con Italiano a Trapani e La Spezia. Va detto che era quattro anni più giovane e che si era trattato di una trentina di partite — per altro tra serie B e C — rispetto alle quasi 200 giocate da prima punta. Un motivo ci sarà. Il tridente iniziale, obbligato, non ha funzionato del tutto. Dopo una mezzora le telecamere hanno inquadrato un labiale di Ranieri piuttosto chiaro: 'Non so a chi darla'".