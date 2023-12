La Repubblica: “Nzola e Beltran insieme si può. Ecco come”

Su La Repubblica, un'analisi su M'Bala Nzola e Lucas Beltran e sul loro possibile impiego simultaneo in campo. Come scrive il quotidiano, Lucas ama non dare punti di riferimento e predilige giocare vicino a una punta più piazzata, Nzola, invece, appena raggiungerà il top della condizione fisica potrà essere utile nella protezione della palla spalle alla porta. In sintesi, i due possono integrarsi alla grande e non solo alternarsi come centravanti, secondo una rotazione che fino a questo momento ha portato pochi gol e anche confusione. È chiaro, comunque, che la scelta di Italiano contro il Parma sa di situazione ancora in divenire e di alternativa da giocarsi a gara in corso quando le cose non girano, non di arma da utilizzare dal primo minuto. Anche perché per permettere la coesistenza di Lucas e Nzola bisognerebbe ripensare il modulo o comunque la posizione di altre due pedine fondamentali: Nico Gonzalez e Bonaventura. Nell’idea più ottimistica ci potrebbe essere un 4-2-3-1 con Nico e Beltran esterni e Jack trequartista dietro Nzola, quasi un 4-2-4 che però necessiterebbe di un equilibrio a centrocampo che la Fiorentina ancora non può garantire. Stessa situazione se Italiano decidesse di utilizzare l’albero di Natale: con il 4- 3- 2- 1 Bonaventura scalerebbe in mediana con Arthur e Duncan e Gonzalez e Beltran accompagnerebbero Nzola. Qui la chiave oltre all’equilibrio sta intorno a Jack: arretrare di dieci metri una freccia offensiva da sei gol, con compiti difensivi, significa rinunciare a un’arma importante in questo avvio di stagione. Fare a meno poi degli esterni significherebbe sconfessare gran parte della rosa e diversi giocatori che sono stati presi per il 4- 2- 3- 1 da Sottil a Ikoné, da Brekalo allo stesso Infantino, mentre Kouamé sarebbe a quel punto la terza punta effettiva in rosa.