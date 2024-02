La Repubblica: “Italiano lavora su Belotti. Vincere oggi per trovare continuità”

Italiano, taccuino in mano, si è rivolto a Belotti in allenamento ricordando al Gallo quali fossero i movimenti della sua Fiorentina. Le due catene che spingono, il trequartista che lavora in raccordo col centrocampo, gli inserimenti dei difensori. E quei palloni che arriveranno a centro area in gran quantità, così come ha sempre lavorato questa squadra al servizio dei propri attaccanti. La Fiorentina ha bisogno di ritrovare la continuità smarrita nell’ultimo mese e tutto ricomincia da questa sera sul campo del Lecce. Gara insidiosa, contro un’avversaria che lotterà su tutti i palloni per strappare più punti possibile. D’altronde i salentini non possono badare troppo allo spettacolo: hanno bisogno di tenere a debita distanza la zona calda della classifica e la distanza, adesso, è minima. Ma la Fiorentina non vince in campionato da un mese e tutte le concorrenti, chi più chi meno, stanno alzando il ritmo in ottica quarto posto e dunque zona Champions. Lo riporta Tuttosport.