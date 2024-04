La Repubblica: “Il turnover conferma la voglia di alzare un trofeo”

Su La Repubblica di oggi, un approfondimento su Salernitana-Fiorentina e sulla stagione dei viola. Come scrive il quotidiano, che le priorità siano altre, lo dimostra la lista dei convocati diramata dalla Fiorentina nel pomeriggio di ieri prima di salire a bordo del treno destinazione Salerno. Esclusi per la trasferta in Campania quattro titolari doc come Gonzalez, Bonaventura, Beltran e Belotti oltre a Nzola che rimane ancora out a causa di problemi personali così come accaduto anche nella sfida di ritorno dei quarti di Conference League col Viktoria Plzen al Franchi. Al netto delle ambizioni in campionato, e di quell’ottavo posto che garantirebbe il ritorno in Europa anche per la prossima stagione, il pensiero corre alle coppe. Alla semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì a Bergamo (ore 21) e alle semifinali di Conference League col Club Brugge a inizio maggio. Roma e Atene nel mirino, le due capitali sedi delle finali. Quel cerchio a fine gara giovedì scorso, a qualificazione ottenuta, vale più di qualsiasi dichiarazione. Tutto il gruppo, tra chi era sceso in campo e chi era rimasto in panchina, il tecnico Vincenzo Italiano, lo staff. Tutti uniti dopo le fatiche dei 120’ risolte dalle reti di Gonzalez e Biraghi ma in generale da una prestazione tutta testa e cuore per fare un altro passo in avanti verso il sogno di un trofeo. La dedica ai familiari di Joe Barone, in tribuna autorità, certifica il pensiero della Fiorentina. Una squadra che si avvia alla chiusura di un percorso avviato nel 2021 insieme a Italiano. Le scelte dei convocati confermano la voglia di alzare un trofeo. Gonzalez, Belotti, Beltran, Bonaventura: tutti giocatori fondamentali per i viola che necessitano di riposo. Chi acciaccato, chi col fiato corto, chi alle prese con alcuni dolori da smaltire. Troppo importante avere tutti e quattro a disposizione per la gara di mercoledì al Gewiss Stadium. Ecco dunque che a Salerno i viola attueranno un’ampia rotazione.