La reazione della Fiorentina e il lavoro mentale di Italiano: che cambiamento

La Fiorentina non reagisce? Convinzione sfatata anche dalla reazione avuta contro il Monza quando, colpita a freddo, la formazione di Italiano non si è scomposta e ha ripreso il filo del discorso da dove si era interrotto, macinando gioco e palle-gol a ripetizione. Una novità frutto della maturazione di un gruppo cresciuto soprattutto grazie alle esperienze di coppa. Sotto questo aspetto, la crescita di Biraghi e compagni è evidente se si confrontano i punti riconquistati quest'anno con quanto fatto nelle prime due edizioni della Fiorentina targata Italiano: al primo anno del tecnico ex Spezia, nelle diciotto partite in cui erano passati in svantaggio, i viola avevano collezionato una vittoria, tre pareggi e quattordici sconfitte per il misero bottino di 6 punti. Un po' meglio era andata la scorsa stagione, con 9 punti (una sola vittoria e 6 pareggi) riacciuffati dopo aver subìto il primo gol. Chiamatelo carattere, maturità o, per utilizzare un termine inflazionato anche nel mondo dello sport, 'resilienza'. Fatto sta che è forse questo uno dei dettagli che testimonia il lavoro fatto, anche a livello mentale, da Italiano in questo triennio. Un dettaglio non da poco che sarà utile, in proiezione futura, anche in vista della finale di Atene. Lo riporta il Corriere dello Sport